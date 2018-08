Interne Diskussion um SPÖ-Kurs entbrannt

Kern hatte nach dem Bundesparteivorstand – in dem das neue Grundsatzprogramm abgesegnet wurde – bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärt, die SPÖ werde sich “weltoffen, tolerant” positionieren und dabei auch Maßnahmen zum Klimaschutz, ein ursprünglich grünes Thema, vorgestellt. Hans Peter Doskozil, in Kürze burgenländischer Landesparteichef, hält davon wenig und erklärte in der “Kronen Zeitung” wenig zurückhaltend: “Wir dürfen keine grün-linke Fundi-Politik betreiben. Da schaffen wir uns selbst ab.”

Harsche Zurechtweisung kam dazu ausgerechnet aus dem benachbarten Niederösterreich vom Abgeordneten Andreas Kollross: “vielleicht sollte man den freunden im burgenland, die da regelmässig über das leithagebirge nach wien diverses ausrichten, mal genauer vor augen führen wie groß der prozentuelle anteil am spö gesamtergebnis ist. glaube es sind um die 6%. mein wahlkreis hat nicht viel weniger”, schrieb Kollross am Freitag auf Twitter.

Für den niederösterreichischen SPÖ-Chef LHStv. Franz Schnabl ist die entbrannte Diskussion “ein Missverständnis”. Es sei “ganz klar, dass wir dem (in Ausarbeitung befindlichen) Migrationspapier hohe Bedeutung beimessen”. Mit dem Thema Klimawandel sei das Parteiprogramm “ergänzt und erweitert worden”. Christian Kern sei “natürlich” der favorisierte Parteivorsitzende.

“Im Unterschied zu (Hans Peter) Doskozil” sei er am Dienstag im Präsidium und im Vorstand dabei gewesen, sagte Schnabl am Freitag zur APA. Es gebe keine Priorisierung, vielmehr sei ein Thema ergänzt worden, “das Bedeutung hat”. Immerhin sei Klimawandel neben Krieg der Hauptauslöser für Flucht und Migration, so Schnabl. “Es gibt keinen Grund zur Aufregung.” Das Migrationspapier einer von Landeshauptmann Peter Kaiser und Doskozil geführten Arbeitsgruppe werde Ende des Monats fertig sein und am 13. September diskutiert. Schnabl gab sich auch überzeugt, dass Kern beim Parteitag im Oktober “einziger Kandidat” als Parteivorsitzender sein werde. “Und er wird ein super Ergebnis einfahren.”

Auch Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik stärkte Parteichef Kern den Rücken. “Das Programm ist ein sehr gutes”, erklärte Blanik im APA-Gespräch: “Klimaschutz und Umwelt sind zentrale Themen. Damit kann ich gut leben.” Auf die Frage, ob Kern der geeignete Parteichef sei, meinte Blanik: “Ja, selbstverständlich.” In Sachen Klimaerwärmung bestehe Handlungsbedarf, argumentierte Blanik: “Das geht uns alle an. Man braucht derzeit nur aus dem Fenster zu schauen.” Außerdem sollte der Klimawandel in einem größeren Zusammenhang gesehen werden und welche Rolle er als Fluchtursache spiele.

Das Thema Migration sei selbstverständlich “wichtig”, so Tirols SPÖ-Chefin: “Daher bin ich auch gespannt, was die Arbeitsgruppe zu diesem Thema unter der Führung von Doskozil und Kaiser liefert.” Gerade Doskozil sei aufgrund seiner Erfahrungen im Bereich Integration und Sicherheit “ein Experte auf diesem Gebiet”. Dessen jüngste Kritik am Bundes-Kurs interpretierte Blanik als “PR-Geschichte”. Wahrscheinlich wolle er die nötige Aufmerksamkeit auf seine Arbeitsgruppe und die Präsentation der Ergebnisse ziehen. Einen Graben mache sie innerhalb der Sozialdemokratie nicht aus.

Öffentliche Unterstützung für den Parteivorsitzenden gab es auch von Sohn Niko Kern. Dieser stellte ebenfalls via Kurznachrichtendienst in den Raum, dass Doskozils Beliebtheitswerte dürftig seien.

(APA)