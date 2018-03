Interner AMS-Bericht über Probleme bei Migranten-Betreuung

Der knapp 50-seitige Bericht vom Juni 2017 war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und basiert auf Untersuchungen in Geschäftsstellen in Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Wien, wie mehrere Tageszeitungen am Dienstag berichteten. Die Prüfer haben untersucht, ob Migranten beim Arbeitsmarktservice (AMS) schlechter betreut werden als Inländer und ob sie bei der Jobsuche von Unternehmen diskriminiert werden. Dafür wurden keine Hinweise gefunden.

Befragte AMS-Führungskräfte gaben an, dass “Auffälligkeiten nach Nationalitäten” zu beobachten seien, massive Probleme gebe es nach “übereinstimmenden Wahrnehmungen” vor allem bei Tschetschenen, die überdurchschnittlich oft gewaltbereit seien. Manche AMS-Mitarbeiter hätten Angst, ihnen Vorschläge für Jobs oder Kurse zu machen, einige Mitarbeiter seien auch bedroht worden. Tschetschenen, Syrer und Afghanen seien auch in soziale Berufe oder in die Gastronomie schwer zu vermitteln, “weil der Servicegedanke abgelehnt wird”, heißt es in dem Bericht. Allgemein würden muslimische Väter und Ehemänner die Arbeitsaufnahme oder Ausbildung ihrer Töchter und Frauen behindern.

In einem Statement der AMS-Führung, das im Revisionsbericht angeführt wird, werden den AMS-Mitarbeitern “Schulungen zum interkulturellen Verständnis” angeboten. Vielen Beratern falle es offenbar schwer, “zwischen Wahrnehmung und Vorurteil zu unterscheiden”. AMS-Chef Johannes Kopf betonte gegenüber den “Salzburger Nachrichten” (SN), dass es sich bei den Aussagen um Einzelbeobachtungen von AMS-Beratern handle, die keine Aussagekraft über die Gesamtsituation hätten.

Der Revisionsbericht enthalte keinerlei Angaben über die Häufigkeit der beschrieben Wahrnehmungen, was in der Berichterstattung darüber verschwiegen werde, kritisierte AMS-Chef Kopf auf “Facebook”. Der Revisionsbericht werde somit “unvollständig und zu Fehlinterpretationen verleitend” dargestellt.

In Wien haben 61 Prozent der AMS-Kunden Migrationshintergrund, in ganz Österreich sind es 42 Prozent.

(APA)