Internet ausgeschaltet: Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Männer wurden festgenommen. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Weil der Betreuer das Internet im Haus ausgeschaltet hatte, kam es am späten Mittwochabend in einer Flüchtlingsquartier im Flachgau zu einer größeren Auseinandersetzung. Die Polizei rückte an. Zwei Männer wurden in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.