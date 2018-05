IOC geht gegen Aufhebung von Sperren von Russen vor

Das IOC-Exekutivkomitee hatte den Fall auf der Sitzung in Lausanne diskutiert und das CAS-Urteil als “sowohl von der Entscheidung als auch von der Motivation” als unbefriedigend bezeichnet. Der CAS hatte während der Winterspiele im Februar in Pyeongchang alle Doping-Sanktionen gegen 28 russische Wintersportler aufgehoben. Elf weitere Sportler blieben von den Spielen in Südkorea ausgeschlossen, ihre lebenslangen Sperren für Olympia wurden aber ebenfalls für ungültig erklärt.

Vor allem die Begründung war für das IOC, das die Urteile gefällt hatte, eine schwere Niederlage. Denn der CAS kippte die Sperren aus Mangel an Beweisen. Den Juristen erschien zu dürftig, was das IOC zusammengetragen hatte, bevor es insgesamt 43 russische Wintersportler von künftigen Olympischen Spielen ausgeschlossen hatte, weil die Athleten bei den Heim-Spielen in Sotschi 2014 von organisierten Manipulationen profitiert haben sollen.

(APA/dpa)