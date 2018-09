iPhone Xs: Erste Details zu neuen Apple-Modellen

Das iPhone X war vor etwa einem Jahr zu einem Startpreis von 999 Dollar in den US-Handel gekommen und wurde kurz danach in Österreich ab 1.149 Euro verkauft – und war damit damals umgerechnet um 250 Euro teurer als in den USA. Aktuell bekommt man ein iPhone X in Österreich online ab 950 Euro. Schnäppchenjägern rät Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at, dennoch abzuwarten: “Als Auslaufmodell könnte das iPhone X in Kürze noch günstiger zu haben sein.”

iPhone Rumor: 2018: iPhone Xs

2019: iPhone S

2020: iPhone M

2021: iPhone L

2022: iPhone XL 😂😂😂 pic.twitter.com/zd9PXfRjzr — Immah Santos (@immahsantos) 6. September 2018

6,5-Zoll-iPhone kostet voraussichtlich 1.200 bis 1.300 Euro

Laut Berichten wird Apple kommende Woche insgesamt drei neue iPhones auf den Markt bringen, alle drei im Design des iPhone X. Die neuen Modelle sind in den USA voraussichtlich in der Woche zwischen 21. und 28. September 2018 im Handel erhältlich. Neben dem Modell Xs mit einem 5,8 Zoll-AMOLED-Display soll auch eine noch größere 6,5 Zoll-AMOLED-Variante und eine günstigere 6,1 Zoll-LCD-Variante auf den Markt kommen.

Für die 6,5 Zoll-OLED-Variante wird ein Startpreis von 1.100 bis 1.200 Dollar erwartet. Hier rechnet durchblicker.at mit einem stolzen Verkaufspreis in Österreich von 1.200 bis 1.300 Euro. “Schon jetzt ist klar, dass das wohl das teuerste Handy aller Zeiten werden wird”, so Baudisch. Die Online-Preisvergleichsplattform macht im Zuge dessen darauf aufmerksam, dass die “Null-Euro-iPhone-Angebote” der Mobilfunkanbieter auf die Dauer teurer kommen, als wenn sich die Verbraucher gleich ein vertragsfreies Handy kaufen. “Unsere Vergleiche in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass man mit dem Kauf eines vertragsfreien iPhone und einem vergleichbaren SIM-Only-Tarif in zwei Jahren bis zu 200 Euro sparen konnte”, so Bauditsch abschließend

(APA/S24)