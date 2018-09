Irakische Kurden wählen neues Parlament

Mehr als 3,8 Millionen Wähler sind dazu aufgerufen, die 111 Abgeordneten des Regionalparlaments in der Stadt Erbil zu wählen. Die regierende Kurdische Demokratische Partei (KDP) gilt als Favoritin. KDP-Regierungschef Nechirvan Barzani gab seine Stimme am Sonntag in Ankawa nahe der Regionalhauptstadt Erbil ab und appellierte bei einer Pressekonferenz: “Ich rufe alle Wähler dazu auf, über das Schicksal ihres Landes in denen kommenden vier Jahren mitzubestimmen.”

Zweite große Partei ist die Patriotische Union Kurdistans (PUK). Daneben kandidieren kleinere Gruppen, unter anderem die Reformbewegung Gorran (“Wandel”). Die KDP hatte 2013 bei der Wahl 38 Sitze errungen, Gorran 24 und die PUK 18 Mandate.

Vor einem Jahr hatte Barzanis Onkel, der damalige Präsident Massud Barzani, ein Unabhängigkeitsreferendum vorangetrieben, bei dem die Menschen in der Region zu mehr als 92 Prozent für eine Abspaltung vom Rest des Landes votierten. Trotz des klaren Ergebnisses folgten zur Enttäuschung vieler Kurden jedoch keine weiteren Schritte, sondern schwere Verwerfungen mit der Zentralregierung in Bagdad und mit Nachbarstaaten.

Die zunächst für den 1. November vergangenen Jahres geplante Parlamentswahl wurde deswegen verschoben. Barzani erklärte seinen Rücktritt vom Amt des kurdischen Präsidenten. Die Wahl vom Sonntag wird auch als Test seiner Popularität gesehen.

Die Bürger sorgen sich inzwischen vor allem um die labile Ökonomie ihrer Heimat. “Unser Leben braucht wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage Veränderung, deswegen bin ich hier”, sagte der Wähler Abdel Rahman Amin. Die Region leidet noch immer unter den Folgen der IS-Herrschaft, der bei seinem Vormarsch auch Teile der Kurdengebiete eingenommen hatte. Eine Wirtschaftskrise hinderte die Autonomieregierung in den vergangenen Jahren daran, Gehälter vollständig und pünktlich auszahlen, was Proteste nach sich zog.

Auch die Beziehungen Erbils – wo auch mehr als 100 Bundeswehrsoldaten für eine Ausbildungsmission stationiert sind – zur Zentralregierung in Bagdad sind weiter angespannt.

(APA/dpa)