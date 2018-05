Atomdeal: EU und Iran wollen an Abkommen festhalten

“Wir vertrauen voll auf die Kompetenz und Unabhängigkeit der Internationalen Atomenergiebehörde, die zehn Berichte veröffentlicht hat, in denen Iran die volle Einhaltung der Verpflichtungen bescheinigt wird.” Sie werde nun in den kommenden Stunden und Tagen mit allen Partnern die Auswirkungen der Entscheidung untersuchen, sagte sie.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l'accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. Mai 2018

Deutschland, Frankreich und Großbritannien bedauerten die US-Entscheidung. Das teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend auf Twitter mit. Das internationale Regime zur Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen stehe auf dem Spiel.

Auch Iran will Abkommen beibehalten

Auch Teheran hält an der Vereinbarung fest. Das versicherte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. Die Entscheidung von Trump werde daran nichts ändern. “Wir haben statt eines Abkommens mit sechs Staaten nun eines mit fünf”, sagte Rouhani. “Wir lassen nicht zu, dass Trump diesen psychologischen Krieg gewinnt.” In den nächsten Wochen würden iranische Diplomaten mit den anderen fünf Verhandlungspartnern das weitere Verfahren besprechen, sagte der Präsident.

Atomdeal wurde 2015 unterzeichnet

Trump hatte zuvor in Washington den Rückzug aus dem von ihm immer wieder kritisierten Atom-Deal bekanntgegeben, das den Iran am Bau von Kernwaffen hindern soll. Die drei europäischen Länder hatten den 2015 vereinbarten Atomdeal mit unterzeichnet und in den vergangenen Wochen dafür geworben, dass die USA an Bord bleiben.

Der französische Staatschef erklärte: “Wir werden kollektiv an einem breiteren Rahmen arbeiten.” Dieser solle die nukleare Aktivität, die Zeit nach 2025, das Raketenprogramm und die Stabilität im Mittleren Osten abdecken, “insbesondere in Syrien, im Jemen und im Irak”. Macron hatte bereits bei seinem US-Besuch im vergangenen Monat ein solches Gesamtkonzept für den Umgang mit dem Iran ins Gespräch gebracht.

Der Iran hat sich 2015 verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben oder ausgesetzt und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.

