Iran-Proteste – US-Repräsentantenhaus verurteilt Gewalt

Bei den Protesten im Iran wurden bisher 21 Menschen getötet - © APA (AFP)

Das US-Repräsentantenhaus hat zur Unterstützung der regierungskritischen Demonstranten im Iran eine Resolution verabschiedet und weitere Sanktionen gegen die Führung in Teheran gefordert. Die Abgeordneten segneten die Resolution am Dienstag (Ortszeit) in Washington nahezu einstimmig ab; 415 stimmten dafür und nur zwei Abgeordnete dagegen.