Iran trotzt mit Ankündigung neuer Kampfjets US-Sanktionen

Zuletzt verschärfte sich der Ton zwischen den USA und dem Iran weiter - © APA (AFP/Archiv)

Der Iran trotzt mit der Ankündigung neuer Waffensysteme den US-Sanktionen. Verteidigungsminister Amir Hatami kündigte für die kommende Woche die Vorstellung eines neuen Kampfjets an. Dieser werde am Tag der Nationalen Verteidigungsindustrie – am Mittwoch – der Öffentlichkeit präsentiert, sagte er am Samstag der halbamtlichen Nachrichtenagentur Fars.