Iran verurteilt “unverschämte” Bemerkungen Israels

Präsident Reuven Rivlin hatte bei einem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Jerusalem die Europäische Union für Handel mit Israels Erzfeind kritisiert. Dabei sagte er: “Das iranische Monster muss ausgehungert, nicht gefüttert werden.” Nur so lasse sich laut Rivlin globale Stabilität gewährleisten.

In seiner Reaktion sagte Irans Außenamtssprecher Ghassemi laut Nachrichtenportals Al-Alam, der Iran werde weiterhin zwischen gläubigen Juden und der “rassistisch- faschistischen und unzivilisierten Minderheit” in der israelischen Regierung unterscheiden.

(APA/dpa)