Iran wirft Israel falsche Vorwände für Luftangriffe vor

Der iranische Außenminister Mohammad Javad - © APA (AFP)

Der Iran hat Israel vorgeworfen, unter fadenscheinigen Vorwänden in Syrien militärisch zu agieren. Die Begründung für die israelischen Luftangriffe sei “erfunden”, erklärte das Außenministerium in Teheran am Freitag. Außenminister Mohammad Javad Zarif werde am Samstag zu einer Reise nach Peking, Moskau und Brüssel aufbrechen.