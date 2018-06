Spätes Eigentor von Marokkos Stürmer Bouhaddouz - © APA (AFP)

Der Iran hat das Auftaktspiel der Gruppe B bei der Fußball-WM in Russland mit 1:0 (0:0) gegen Marokko gewonnen. Der entscheidende Treffer vor 62.548 Zuschauern in St. Petersburg resultierte aus einem Eigentor von Aziz Bouhaddouz in der 95. Minute. Es war erst der zweite Sieg der Iraner bei einer WM-Endrunde nach dem historischen 2:1-Sieg vor 20 Jahren gegen die USA.