Irans Präsident Rouhani sieht sein Land im Krieg mit den USA

Rouhani beschuldigt die Trump-Politik für die schlechte Lage im Iran - © APA (AFP)

Der Iran befindet sich nach Ansicht von Präsident Hassan Rouhani in einem regelrechten Krieg mit den USA. Die Kriegsführung habe sich geändert, Kriege würden nicht mehr mit Panzern und Bomben geführt, sondern als Wirtschafts-, Psycho- und Propagandakriege, sagte Rouhani am Samstag in Teheran. “Genau diesen Krieg führen die USA und ihre Verbündeten derzeit gegen uns”, fügte er hinzu.