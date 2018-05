Bennett war im Imola-Sprint der Schnellste - © APA (AFP)

Sam Bennett hat sich am Donnerstag den Tagessieg auf der 12. Etappe des Giro d’Italia gesichert. Der Ire, der schon das siebente Teilstück für sich entschieden hatte, setzte sich im Autodrom von Imola im Sprint durch. In der Gesamtwertung änderte sich an der Spitze nichts. Der Brite Simon Yates liegt unverändert 47 Sekunden vor dem Niederländer Tom Dumoulin voran.