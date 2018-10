Irlands Premier warnt vor Rückkehr der Gewalt in Nordirland

Varadkar will neue Grenzkontrollen zu Nordirland vermeiden - © APA (AFP)

Irlands Premierminister Leo Varadkar warnt vor einer Rückkehr der Gewalt in Nordirland, sollten die Brexit-Gespräche in die falsche Richtung laufen. “Das ist natürlich etwas, das ich als mögliche Konsequenz im Hinterkopf habe, sollten wir Fehler machen”, sagte er am Freitag in Brüssel. Die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland ist ein Brexit-Knackpunkt.