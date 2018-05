“Iron Man” Kostüm um 325.000 Dollar verschwunden

Demnach sei der berühmte rot-goldene Anzug von den Betreibern eines Lagerhauses in Los Angeles am Dienstag als gestohlen gemeldet worden. Tatverdächtige gebe es derzeit nicht, meldete der “Hollywood Reporter”.

Anzug aus “Iron-Man”-Originalfilm

Downey (53) trug den Anzug bereits 2008 in dem “Iron Man”-Originalfilm. Seither trat er in mehreren Marvel-Filmen als das exzentrische Genie Tony Stark alias Iron Man vor die Kamera, zuletzt in dem Kino-Hit “Avengers: Infinity War”.

(APA)