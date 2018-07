Irre: Ronaldo jetzt auf Klopapier in Italien zu kaufen

Cristiano Ronaldo bringt viel Glamour in die italienische Serie A und das Millionengeschäft rollt so richtig an. Mit Real Madrid hat der fünfmalige Weltfußballer drei Mal infolge die Champions League gewonnen, mit Portugal ist der 33-Jährige amtierender Europameister. Nun sollen weitere Titel mit Juve folgen.

📸 | Cristiano Ronaldo toilet paper is now being sold in Naples, the home of Napoli, Juventus biggest rivals in Serie A.🚽 Rivalry upgraded to version 2.0 pic.twitter.com/d3MMcUW1Z3 — EyeWitnessFootball.com (@FootballWitness) 18. Juli 2018

Millionengeschäft mit Ronaldo

Diesen Hype wollen auch findige Unternehmer für sich nützen. Eine der wohl verrücktesten Ideen ist Toilettenpapier mit dem Konterfei von Ronaldo, das eine Firma aus Neapel verkauft. Der hiesige Fußballverein SSC Neapel ist bekanntlich Erzfeind von Juve – und so können dessen Fans ihren Besuchern zeigen, wie sehr ihnen Ronaldo am Allerwertesten vorbeigeht.