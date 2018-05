IS-Terrorist Abdeslam will nicht gegen Urteil vorgehen

Abdeslam soll zu einer Zelle der Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Dabei wurden 130 Menschen in Paris und 32 in Brüssel getötet. Nach den Pariser Anschlägen soll er nach Belgien geflohen sein, monatelang wurde nach ihm gefahndet, ehe er am 15. März 2016 in Brüssel gefasst wurde. Die Ermittlungen zu den Pariser Anschlägen werden voraussichtlich noch bis 2019 dauern.

Der französische Staatsbürger wurde im vergangenen Monat in der belgischen Hauptstadt zu 20 Jahren Haft verurteilt – wegen einer Schießerei kurz vor seiner Festnahme, bei der drei Polizisten verletzt wurden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Abdeslam und zwei seiner Komplizen in terroristischer Absicht auf die Polizisten feuerten.

(APA/dpa)