IS-Video geteilt – Freispruch für Angeklagten rechtskräftig

Der Freispruch für einen 52-Jährigen vom Vorwurf der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation im Landesgericht Steyr in der vergangenen Woche ist rechtskräftig. Das gab das Gericht auf APA-Anfrage am Mittwoch bekannt. Die Staatsanwaltschaft, die sich nach dem Urteil Bedenkzeit genommen hatte, verzichtete auf ein Rechtsmittel.

Der Mann war angeklagt, weil er ein IS-Video auf Facebook geteilt hatte. Der Freispruch erfolgte im Zweifel. Der Angeklagte hatte sich nicht schuldig bekannt, er habe das Video unwissentlich verbreitet. In der Verhandlung war ihm das Gegenteil nicht mit Sicherheit nachzuweisen. (APA)