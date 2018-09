Isa Genzken erhält hoch dotierten Nasher-Preis

Der mit 100.000 Dollar (etwa 85.000 Euro) dotierte Preis des renommierten Museums in Dallas wird zum vierten Mal verliehen. Vorherige Preisträger waren Theaster Gates, Pierre Huyghe und Doris Salcedo.

Genzken, die als eine der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Künstlerinnen gilt, werde die Auszeichnung bei einer Feier im April 2019 entgegennehmen. Die 69-Jährige wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Retrospektiven, unter anderem im Museum of Modern Art (MoMA) in New York, geehrt.

(APA/dpa)