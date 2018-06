Ischinger sieht “Epochenbruch” in Geschichte des Westens

Die Grundüberzeugungen des Westens seien damals unberührt geblieben, sagte der frühere deutsche Botschafter in Washington. “Was wir jetzt haben, ist ein sehr viel schwerwiegenderer Vorgang, weil mit ihm Grundelemente des Westens und westlicher Werte ins Wanken geraten.”

2002/3 hatten Deutschland und Frankreich den USA im Irak-Krieg die Gefolgschaft verweigert, was zu einer schweren Krise in den transatlantischen Beziehungen führte. US-Präsident George W. Bush redete monatelang nicht mit den Verbündeten. Aktuell sind die größten Streitpunkte die Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium aus der EU und der Ausstieg Trumps aus dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe. Am Freitag trifft der US-Präsident beim G-7-Gipfel in Kanada auf seine wichtigsten westlichen Verbündeten.

Ischinger sagte, Europa könne nur mit mehr Selbstständigkeit auf die Krise reagieren. “Das Trittbrettfahren wird ein Ende haben müssen”, sagte er. Der 72-jährige Ex-Diplomat sieht Trump aber nicht als alleinigen Schuldigen an dem Zerwürfnis. “Wir dürfen nicht alle Fehler auf der anderen Seite des Atlantiks suchen”, sagte er. Er verwies darauf, dass auch die deutsche Weigerung, wesentlich mehr Geld für Verteidigung auszugeben, zu der Krise beitrage. Ischinger betonte aber, dass der Konflikt überwunden werden könne – nach Trump. “Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein nächster Präsident das Rad wieder in die andere Richtung dreht”, sagte er.

(APA/dpa)