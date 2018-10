Islamischer Staat hält in Syrien fast 700 Geiseln

Putin nannte keine Details zu den IS-Forderungen - © APA (AFP/Archiv)

Die Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) hält nach Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin fast 700 Geiseln in Syrien gefangen. Darunter seien auch mehrere Bürger aus den USA und Europa, sagte Putin am Donnerstag vor Russland-Experten in Sotschi. Der IS habe ein Ultimatum gestellt und angedroht, jeden Tag zehn dieser Menschen zu töten.