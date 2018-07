Islamist wollte Theresa May köpfen

Der Mann wollte Theresa May köpfen - © APA (AFP)

In Großbritannien ist ein Islamist wegen eines geplanten Selbstmordanschlags auf Premierministerin Theresa May schuldig gesprochen worden. Der Londoner Strafgerichtshof Old Bailey sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 20-jährige Anhänger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat aus der Stadt Birmingham die britische Regierungschefin köpfen wollte.