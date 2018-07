Island übernimmt Sitz der USA im UNO-Menschenrechtsrat

Islands Außenminister Gudlaugur Thor Thordarson hatte bereits vergangene Woche angekündigt, sein Land werde sich für eine Reform des Menschenrechtsrats einsetzen und gegen das “gefühlte Ungleichgewicht” bei dessen Resolutionen vorgehen. Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, begründete die Entscheidung damit, dass der Menschenrechtsrat eine “Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit” sei.

Das aus 47 Mitgliedstaaten bestehende Gremium mit Sitz in Genf verabschiedet regelmäßig Resolutionen, in denen es das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser verurteilt. Ihm gehören auch solche Staaten an, denen Nichtregierungsorganisationen regelmäßig schwere Menschenrechtsverletzungen vorwerfen – etwa Saudi-Arabien, Pakistan oder Burundi.

(APA/ag.)