Israel bekannte sich zu Zerstörung von AKW 2007 in Syrien

Israel warnt den Iran mit Bildern aus Syrien - © APA (AFP/Israeli Army)

Israel hat sich erstmals zur Zerstörung eines mutmaßlichen Atomreaktors in Syrien vor mehr als zehn Jahren bekannt und dies als Warnung an den heutigen Iran bezeichnet. Der Erfolg der Operation 2007 sei ein Signal dafür, dass Israel seinen Feinden niemals den Besitz von Atomwaffen erlauben werde, erklärte Geheimdienstminister Israel Katz am Mittwoch über Twitter.