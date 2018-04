Israel feiert 70. Unabhängigkeitstag in Jerusalem

Gedenken, Party und Gebete - © APA (AFP)

Israel feiert von Mittwochabend an seinen 70. Unabhängigkeitstag. Bei einer zentralen Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem sollen Fackeln entzündet werden, unter anderen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Anschließend wollen Menschen an mehreren Orten landesweit und in jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt das Lied “Hallelujah” singen.