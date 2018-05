Israel: Iran feuert Raketen von Syrien aus auf Golan-Höhen

Einige Raketen seien abgefangen worden, erklärte die Armee. Berichte über Opfer lägen nicht vor und der angerichtete Sachschaden sei “begrenzt”, sagte ein Armeesprecher. Man habe auf den Beschuss “geantwortet”, teilte die Armee weiter mit, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Zuvor war in Teilen Nordisraels Raketenalarm ausgelöst worden.

Nach Angaben des syrischen Militärs hat eine Serie von israelischen Raketen in der Nacht zum Donnerstag Ziele in der südwestsyrischen Provinz Quneitra getroffen. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete, die Raketen seien von den Golan-Höhen abgefeuert worden und seien unter anderem in der Stadt Al-Baath eingeschlagen. Auch die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von israelischen Raketenangriffen, zudem seien israelische Kampfflugzeuge gesichtet worden. Über eventuelle Opfer der Angriffe lagen zunächst keine Angaben vor.

Israel rechnet seit Tagen mit einem baldigen Angriff Irans auf seine Nordgrenze und hat deshalb die Sicherheitsvorkehrungen in Teilen Nordisraels und besonders auf den Golan-Höhen verschärft. Die Armee hatte nach der Beobachtung “ungewöhnlicher Aktivitäten” iranischer Truppen in Syrien am Dienstag auch den Zivilschutz angewiesen, Schutzbunker für die Zivilbevölkerung zu öffnen. Zudem wurden zusätzliche Luftabwehr-Batterien in Nordisrael stationiert und einige Reservisteneinheiten mobilisiert.

Israelische Geheimdienste warnen seit einigen Tagen vor einem iranischen Vergeltungsangriff auf Israel für einen Luftangriff, bei dem am 9. April in Syrien sieben iranische Militärangehörige getötet worden waren. Syrien und der Iran machen Israel dafür verantwortlich. Israel hat angekündigt, den Aufbau einer dauerhaften iranischen Militärpräsenz nahe seiner Grenze um jeden Preis zu verhindern. Der Iran hat Israel wiederholt mit Vernichtung gedroht und unterstützt bereits die israelfeindliche Hisbollah, die vom Libanon aus operiert.

(APA/Ag.)