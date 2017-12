Israel kündigte UNESCO-Austritt für 31. Dezember 2018 an

UNESCO-Chefin Azoulay bedauert den Austritt "zutiefst" - © APA (AFP)

Israel hat der UNESCO am Freitag formell seinen Austritt aus der UNO-Kulturorganisation angekündigt. UNESCO-Chefin Audrey Azoulay teilte in Paris in einer Erklärung mit, sie sei offiziell über den israelischen Austritt mit 31. Dezember 2018 informiert worden. Dies bedaure sie “zutiefst”.