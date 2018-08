Israel öffnet einzigen Warenübergang in den Gazastreifen

Übergang Kerem Shalom wird wieder geöffnet - © APA (AFP)

Israel öffnet den seit Wochen zumindest teilweise geschlossenen einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder vollständig. Aufgrund der ruhigen Lage in den vergangenen Tagen könnten von Mittwochfrüh an auch wieder gewerbliche Güter Kerem Shalom passieren, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.