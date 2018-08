Israel öffnet Personen-Grenzübergang zum Gazastreifen wieder

Der Erez-Übergang ist wieder geöffnet - © APA (AFP)

Israel hat seinen einzigen Personen-Grenzübergang in den Gazastreifen rund eine Woche nach der Schließung wieder geöffnet. Grund für die Öffnung des Erez-Übergangs sei, dass sich die Sicherheitslage in der vergangenen Woche deutlich beruhigt habe, erklärte das Verteidigungsministerium. Insgesamt gibt es an der Grenze drei Übergänge, die noch benutzt werden.