Israel stoppt Pläne zur Abschiebung von Flüchtlingen

Das Vorhaben war nicht durchzusetzen - © APA (Archiv/AFP)

Israel hat Pläne zur Abschiebung von rund 40.000 afrikanischen Flüchtlingen auf Eis gelegt. Bei einer Sitzung des Höchsten Gerichts sollen Vertreter des Staates mitgeteilt haben, man werde keine neuen Abschiebebescheide an Flüchtlinge verteilen. Bereits verteilte Bescheide seien annulliert, hieß es in den Medien. Man könne Flüchtlinge nicht gegen ihren Willen in Drittländer abschieben.