Israel und USA verurteilen Holocaust-Äußerungen von Abbas

“In einem Gipfel von Unwissenheit und Frechheit behauptet er, dass die europäischen Juden nicht verfolgt und ermordet wurden, weil sie Juden waren, sondern weil sie Kredite mit Zinsen vergeben haben”, empörte sich Netanyahu. Abbas hat in einer phasenweise antisemitischen Rede dem jüdischen Volk die Schuld am Holocaust gegeben, der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis. Der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden, sondern durch das “soziale Verhalten” der Juden, wie das Verleihen von Geld, sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa in Ramallah.

Adolf Hitler habe die Einwanderung von Juden ins historische Palästina durch einen Deal zwischen dem deutschen Wirtschaftsministerium und der Anglo-Palestine Bank unterstützt, sagte Abbas in der Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat. Dadurch hätten Juden bei der Einwanderung all ihr Vermögen durch die Bank mitnehmen können.

“Vom elften Jahrhundert bis zum Holocaust, der in Deutschland stattgefunden hat, waren jene Juden, die nach West- und Osteuropa zogen, alle zehn bis 15 Jahre Massakern ausgesetzt”, sagte Abbas vor Hunderten Delegierten. Juden würden ihre Verfolgung mit ihrer Religion begründen, sagte Abbas.

Er zitierte dann aber aus “drei Büchern” jüdischer Autoren, um zu belegen, dass es “Judenfeindlichkeit nicht wegen ihrer Religion, sondern eher wegen ihrer sozialen Funktion” gebe, und fügte hinzu, es sei an dieser Stelle “deren soziale Funktion im Zusammenhang mit Banken und Zinsen” gemeint.

Netanyahu sagte dazu: “Ich rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, den schlimmen Antisemitismus von Abu Mazen zu verurteilen.” Es sei an der Zeit, dass dieser Antisemitismus von der Erdoberfläche verschwinde.

Das israelische Außenministerium warf Abbas am Mittwoch vor, “religiösen und nationalistischen Hass gegen das jüdische Volk und Israel” zu schüren. Ministeriumssprecher Emmanuel Nahshon sagte der Nachrichtenagentur AFP, der “Antisemitismus” von Abbas sei “umso erschreckender, da er sich als jemand präsentiert, der Frieden mit Israel schließen will”.

Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, erklärte auf Twitter, Abbas habe “einen neuen Tiefstand” erreicht, indem er “Massaker am jüdischen Volk im Verlauf der Geschichte auf ihr ‘soziales Verhalten im Zusammenhang mit Zinsen und Banken’ zurückgeführt hat”. Der US-Nahostbeauftragte Jason Greenblatt nannte die Äußerungen “sehr unglücklich, sehr besorgniserregend und furchtbar entmutigend”. “Auf dieser Grundlage kann kein Frieden geschaffen werden.”

Der Nationalrat, das Parlament der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), war am Montag erstmals seit Jahren zu dreitägigen Beratungen zusammengetreten. Zuletzt hatte das PLO-Parlament 1996 regulär getagt, 2009 gab es eine Sondersitzung.

(APA/ag./dpa)