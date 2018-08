Israel verschärfte erneut Blockade des Gazastreifens

Verteidigungsminister Lieberman nannte als Grund den Terrorismus - © APA (AFP/Archiv)

Israel hat Treibstofflieferungen in den Gazastreifen erneut eingestellt. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman begründete den Schritt am Donnerstag mit “der Fortsetzung des Terrorismus” mit Brandsätzen und Protesten an der Grenze. Israel hatte bereits am 17. Juli Treibstofflieferungen über den einzigen Warenübergang Kerem Schalom gestoppt, die Blockade aber nach einer Woche wieder aufgehoben.