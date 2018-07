Israel will Gaza-Warenübergang wieder öffnen

Übergang wird bei Ruhe am Dienstag wieder geöffnet - © APA (AFP)

Israel will den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder öffnen, sollte eine fragile Waffenruhe Bestand haben. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman teilte am Sonntag mit, man werde den Übergang Kerem Shalom am Dienstag wieder für den Warenhandel öffnen, sollte weiter Ruhe herrschen. Auch die Fischereizone solle von sechs auf neun Seemeilen (17 km) ausgeweitet werden.