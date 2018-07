Israelis demonstrierten gegen Diskriminierung Homosexueller

Protestkundgebung in Tel Aviv - © APA (AFP)

Tausende Israelis haben am Sonntag landesweit gegen die Diskriminierung Homosexueller demonstriert. In mehreren Städten, darunter Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und Beersheba (Be’er Sheva), marschierten Menschen mit Protestschildern auf den Straßen. In Tel Aviv blockierten Demonstranten vorübergehend eine zentrale Schnellstraße.