Israelische Luftwaffe greift Hamas-Posten an Gaza-Grenze an

Israels Luftwaffe hat einen Posten der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Grenznähe angegriffen. Es handle sich um die Reaktion auf Angriffe militanter Palästinenser mit Lenkdrachen auf israelisches Gebiet, teilte die israelische Armee am Sonntag auf Twitter mit. Die Drachen hätten am Samstag Brandbomben transportiert. Die Angreifer hätten dabei den Hamas-Posten genutzt.

In den vergangenen Wochen waren bei solchen Angriffen mit Lenkdrachen mehrfach Felder im Süden Israels in Brand gesetzt worden, es entstand hoher Sachschaden. Am Freitag waren bei neuen Protesten am Rande des Gazastreifens mehr als tausend Palästinenser verletzt worden. Seit Ende März sind bei ähnlichen Konfrontationen mit israelischen Soldaten 50 Palästinenser getötet worden. Mehr als 7000 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt, dabei rund 2000 durch scharfe Munition. Die Proteste finden anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels statt, die die Palästinenser als Katastrophe ansehen. 1948 waren im ersten Nahost-Krieg Hunderttausende Palästinenser geflohen oder vertrieben worden. Beim "Marsch der Rückkehr" fordern die Palästinenser ein Recht auf Heimkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab. Die Proteste sollen noch bis zum 15. Mai dauern. Sechs Palästinenser starben am Samstagabend bei der Explosion eines Hauses im Gazastreifen, nachdem sie offenbar eine nicht detonierte israelische Rakete entschärfen wollten. Nach Angaben von Sicherheitskräften gehörte das Haus einem Hamas-Mitglied. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Qassam-Brigaden, machte Israel für den Tod verantwortlich. Während einer "Sicherheits- und Geheimdienstoperation" zur Untersuchung eines von Israel verschuldeten Vorfalles habe ein "Verbrechen" stattgefunden, hieß es in einem Statement. Die USA, Israel und die EU stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Sie strebt eine Zerstörung Israels an und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan. (APA/dpa)