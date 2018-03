Israelische Luftwaffe griff Militärgelände der Hamas an

Die Hamas sei für alle Aggressionen aus dem Gazastreifen verantwortlich, hieß es weiter. Nach israelischen Medienberichten war es vier Palästinensern gelungen, vom südlichen Gazastreifen aus den Grenzzaun zu überwinden. Sie hätten ein Gerät angegriffen, das zum Bau einer unterirdischen Mauer entlang der Grenze zum Gazastreifen eingesetzt werde. Anschließend seien sie zurück in den Gazastreifen entkommen.

Die Hamas teilte am Sonntag mit, Israels Luftangriffe sollten zur Abschreckung gegen geplante Massenproteste im Gazastreifen dienen, die Ende des Monats beginnen sollen. Im Rahmen des sogenannten “Marsches der Rückkehr” sollen vom 30. März an Tausende Einwohner des Gazastreifens, darunter auch Frauen und Kinder, in Richtung israelischer Grenze marschieren. Es ist auch der Bau zahlreicher Zeltlager im Grenzgebiet geplant.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.

(APA/dpa)