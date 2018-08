Israels Luftwaffe tötete sieben Bewaffnete an Syrien-Grenze

Zwischen den Golanhöhen und Syrien wachen die Blauhelme - © APA (AFP/Archiv)

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben sieben bewaffnete Männer im Grenzgebiet zu Syrien getötet. Armeesprecher Jonathan Conricus sagte am Donnerstag, die Verdächtigen hätten sich am Vorabend gezielt und in Kampfformation in Richtung der israelischen Grenze bewegt. “Es war offensichtlich, dass es sich um Terroristen handelte”, betonte Conricus.