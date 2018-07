Israel zieht Militäroffensive im Gazastreifen in Betracht

Erdan findet eine Offensive für bald notwendig - © APA (AFP)

Israels Sicherheitsminister Gilad Erdan zieht eine “breitere Militäroffensive” im Gazastreifen in Betracht. “Wir nähern uns wegen des Verhaltens der Hamas leider mit Riesenschritten einer Situation, in der die Armee eine breite Operation starten muss”, sagte er am Donnerstag im Rundfunk.