Ein Hubschrauber der italienischen Marine ist in der Nacht auf Freitag im zentralen Mittelmeer abgestürzt. Ein Crewmitglied kam ums Leben, vier weitere Militärs wurden gerettet und an Bord eines italienischen Militärschiffes genommen, auf dem sie behandelt wurden, teilte das Verteidigungsministerium in Rom mit.

Der Helikopter war bei einem nächtlichen Trainingsflug unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen abstürzte. Der Hubschrauber war im Rahmen der Mission zur Flüchtlingsrettung im zentralen Mittelmeer im Einsatz. Es fehlten zunächst Informationen über den Gesundheitszustand der Überlebenden.