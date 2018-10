Italien: Minister will Bau von Brennerbasistunnel stoppen

“Wir arbeiten, damit unsere Steuergelder nicht dem Bau von Tunnels, sondern der Verbesserung der Mobilität mit Investitionen im Bahnwesen, sowie in kostenlosen öffentlichen Transport dienen”, so Fraccaro bei einer Wahlveranstaltung in Bozen vor den am Sonntag geplanten Südtiroler Landtagswahlen. Seine Bewegung wolle in umweltverträgliche Mobilität investieren. Fraccaro ist ein Spitzenpolitiker der Fünf-Sterne-Bewegung, einer der beiden Regierungsparteien in Rom.

“Wir setzen auf neue Formen von Mobilität, nicht jene der Tunnels, für die 30 Jahre Bauarbeiten notwendig sind. Die Wahl ist diese: Beginnen wir sofort, für bessere Luftqualität in unseren Städten und am Land zu arbeiten, oder warten wir 30 Jahre? Wir wollen heute eine bessere Lebensqualität fördern”, so Fraccaro.

Der italienische Vizepremier und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hat sich gegen einen Stopp der Arbeiten am Brennerbasistunnel ausgesprochen. “Wenn ich ein Loch in einen Berg bohre, ist es besser, ich führe die Arbeiten zu Ende, als sie auf halbem Weg stehen zu lassen”, sagte Salvini am Donnerstag.

“Es ist offenkundig, dass in Sachen Brennerbasistunnel die Vorteile größer als die Kosten sind”, so Salvini laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Der Innenminister befand sich am Donnerstag auf Wahlkampftour in Südtirol.

Kritik an Fraccaros Aussagen übte auch Ex-Verkehrsminister Graziano Delrio. “Der Brennerbasistunnel ist eine strategische Infrastruktur, um Italien mit Europa zu verbinden und eine wahre nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Der Brennerbasistunnel wird den Warentransport von unseren Häfen in Richtung Europa nicht nur per Lkw wie bisher, sondern auf der Schiene ermöglichen”, so Delrio, Fraktionschef der Sozialdemokraten (PD) in der italienischen Abgeordnetenkammer. Es wäre ein “Wahnsinn”, die Entwicklung der Logistik in Italien zu stoppen.

Delrio betonte, dass mit einem Stopp der Arbeiten am Brennerbasistunnel schwere Kosten für Italien verbunden wären. Italien würde hinzu EU-Finanzierungen verlieren, die der Staat bereits erhalten habe.

