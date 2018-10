Italien muss Stellungnahme zu Haushalt an EU übermitteln

Conte will sich in Rom dazu äußern - © APA (Archiv/AFP)

Im Streit um den italienischen Haushaltsplan muss die Regierung in Rom am Montag eine Stellungnahme bei der EU-Kommission einreichen. Brüssel hatte Italien eine “beispiellose” Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vorgeworfen und bis Montagmittag “Klarstellungen” verlangt. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte will sich in Rom dazu äußern.