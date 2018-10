Italiens Nationalteam ist weit entfernt vom alten Glanz - © APA (AFP)

Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat ihre sieglose Serie fortgesetzt. Das Team von Trainer Roberto Mancini kam am Mittwoch im Test gegen die Ukraine nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und hat nun fünf Spiele en suite nicht gewonnen. Federico Bernardeschi brachte die Italiener in Genua kurz nach der Pause mit einem Distanzschuss in Führung. Ruslan Malinowskij gelang aber noch der Ausgleich (62.).