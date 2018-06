Italiens Landwirtschaftsminister Gian Marco Centianaio - © APA (AFP)

Die rechtspopulistische italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sperrt sich gegen eine Ratifizierung des Handelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada. Das Land werde den Vertrag nicht ratifizieren, kündigte Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio am Donnerstag in einem Interview der Zeitung “La Stampa” an.