Italienischer Dirigent Claudio Scimone gestorben

Scimone, der zum letzten Mal am Sonntag ein Konzert in Brixen dirigierte, hatte 1959 das renommierte Kammerorchester “I Solisti Veneti” gegründet, dessen Leiter er seither war. 6.000 Konzerte in 90 Ländern dirigierte Scimone mit dem venezianischen Kammerorchester. Auch in Österreich war er immer wieder aufgetreten, unter anderem bei den Salzburger Festspielen.

Neben seiner Tätigkeit als Dirigent von I Solisti Veneti leitete Scimone von 1979 bis 1986 das Orchester der Gulbenkian-Stiftung in Lissabon, wo er 1981 Rossinis Oper Mose in Egitto neu aufführte. Als Gastdirigent arbeitete er mit dem Philharmonia Orchestra London, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem English Chamber Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de l’ORTF und den Bamberger Symphonikern zusammen. Scimone nahm über 150 Schallplatten und CDs auf, seine Vivaldi-Diskografie beläuft sich auf über 250 Werke.

