Italienischer Senat stimmt über neue Regierung ab

Giuseppe Conte weiß eine Senatsmehrheit hinter sich - © APA (AFP)

Der italienische Senat stimmt am Dienstag in Rom über die neue Regierung ab. Die Vertrauensabstimmung soll am Abend stattfinden. Da die Fünf-Sterne-Protestbewegung und die Lega gemeinsam die Mehrheit im Senat stellen, gilt es als ausgemacht, dass sie das Vertrauen bekommen. Nach dem Senat muss auch die Abgeordnetenkammer über die Regierung abstimmen. Das Votum könnte Mittwoch stattfinden.