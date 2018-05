Italiens designierter Premier beendete Konsultationen

Mattarella hatte Conte am Mittwoch mit der Regierungsbildung beauftragt. Wann er genau dem Staatschef die Ministerliste vorlegen wird, bleibt zunächst noch unklar. Laut Medien könnte dies am Freitagabend, oder am Samstagvormittag erfolgen. Conte sprach von nützlichen Gesprächen mit den Parteien. Seine Regierung werde aus “politischen Ministern” bestehen, die das Regierungsprogramm befürworten.

Die neue Koalition zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega soll die wochenlange Hängepartie nach der Parlamentswahl von Anfang März beenden. Die Vertrauensabstimmung im Parlament sollte nächste Woche stattfinden.

