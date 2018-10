Italiens Fünf-Sterne-Bewegung hält an Mindestsicherung fest

Di Maio will den Finanzrahmen nicht sprengen - © APA (AFP)

Trotz des Streites um Italiens Defizit- und Haushaltspläne hält die in Rom regierende Fünf-Sterne-Bewegung an ihren Plänen zur Einführung einer Mindestsicherung für 6,5 Millionen Arme fest. Dabei handelt es sich um die umstrittenste unter den Reformen der Regierungskoalition in Rom. Die Mindestsicherung werde zehn Milliarden Euro pro Jahr kosten, was den Finanzrahmen nicht sprengen werde.