Italiens Verteidigungsministerin gegen Austritt aus “Sophia”

“Die italienische Regierung arbeitet an einer Strategie, wir wollen Europa noch Zeit geben. Wenn Europa uns aber nicht antwortet, werden wir Konsequenzen ziehen”, sagte die Ministerin. Innenminister Matteo Salvini hatte vergangene Woche mit einem Rückzug Italiens von der EU-Mission gedroht.

Trenta erklärte sich zudem über die Lage in Libyen besorgt. Ein Militäreingriff in Libyen wäre die schlimmste Lösung, weil sie noch mehr Instabilität schüren würde. “Wenn Libyen zusammenbricht, wird das Problem der Migranten für Italien noch größer. Der libysche Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ist Italiens Ansprechpartner, doch man muss mit allen den Dialog offen halten”, sagte Trenta, die in den nächsten Tagen nach Libyen reisen will.

Italien werde Anfang November eine Friedenskonferenz für Libyen organisieren. “Daran werden sich alle Länder beteiligen, die im Friedensprozess verwickelt sind. Wenn wir Libyen nicht stabilisieren, fahren die Migranten mit den Schiffen ab und sterben im Mittelmeer”, sagte die Ministerin.

Die Aussicht auf Parlamentswahlen in Libyen vor Jahresende hält Trenta für unrealistisch. “Wahlen bis Jahresende wären zu früh. Das sagen nicht wir, sondern die Libyer. Nur sie können über ihre Zukunft entscheiden und in diesem Prozess müssen sie unterstützt werden”, sagte die Ministerin.

