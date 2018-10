IWF hält abrupte Finanzmarkt-Turbulenzen für möglich

Die Börsen sind für die Normalisierung der Geldpolitik entscheidend - © APA (AFP)

Der Internationale Währungsfonds nährt die Furcht vor Turbulenzen an den Finanzmärkten. Eine Eskalation der Handelskonflikte und wachsende geopolitische Risiken könnten zu abrupten Einbrüchen führen, heißt es im am Mittwoch bei der IWF-Jahrestagung in Bali veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht. In der Folge könnten sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern.